В понедельник, 20 мая, в Лудзенском крае в водоеме был найден погибший, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вскоре после 21.00 VUGD получила вызов в Циблскую волость Лудзенского края, где в пруду тонул мужчина. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что человек уже вытащен из пруда мертвым.

За прошедшие сутки в VUGD поступило 43 вызова - 14 на тушение пожаров, в том числе три на пожары прошлогодней травы и два на лесные пожары. Также поступил 21 вызов на спасательные работы, а восемь вызовов оказались ложными.

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