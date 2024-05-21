Во вторник утром в Саласпилсе в результате несчастного случая на железной дороге погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Сегодня утром около 8:35 полиция получила вызов в Саласпилс, где на железнодорожных путях была сбита несовершеннолетняя, чья личность пока не установлена. Она скончалась на месте происшествия.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства несчастного случая.

Движение поездов на месте происшествия восстановлено.

Ранее сообщалось, что из-за дорожно-транспортного происшествия во вторник задерживаются поезда в направлении Айзкраукле.

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