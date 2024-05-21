Благодаря записям с видеокамер через несколько часов после происшествия была задержана женщина, которая без видимых причин набросилась на прохожую с ножом, нанеся ей тяжелые ранения, сообщили в Госполиции.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Задержанная помещена под арест.

В четверг, 16 мая, в первой половине дня женщина 1949 года рождения ехала на автобусе с Каугурского рынка до парка в Каугури. Напротив нее в автобусе сидела незнакомка. Обе они вышли из автобуса на улице Телшу. В 11.20 молодая женщина, ничего не говоря, набросилась сзади с ножом на женщину 1949 года рождения и нанесла ей не менее двух ударов, а затем спокойно ушла. К счастью, ранения в грудь удалось избежать, и потерпевшая сама дошла до дома, где и вызвала неотложную помощь.

Примечательно, что утром того же дня из квартиры в Каугури был украден мобильный телефон. Хозяин квартиры опознал воровку в пьяной женщине, которая проходила мимо полицейской машины. Это оказалась та же самая женщина, которая несколько часов спустя напала на прохожую с ножом. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения примерно 4 промилле.

Задержанная 1980 года рождения ранее была судима за кражу. По ее словам, она не помнит, как напала на женщину с ножом, и объяснить своих действий не может.

Уголовный процесс начат по статье 116 Уголовного закона и по части 4 статьи 15 Уголовного закона - за покушение на убийство. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет. Против женщины также заведено уголовное дело за кражу.

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