Прошлое воскресенье, 19 мая, Государственная полиция получила информацию от гражданина о водителе автомобиля марки Renault, который, возможно, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители, отреагировав на полученную информацию, заметили указанный автомобиль в Лудзенском крае. Полицейские немедленно включили проблесковые маячки и звуковой сигнал, чтобы остановить машину, однако водитель Renault не подчинился требованиям правоохранителей — он, наоборот, увеличил скорость и начал убегать.

Примерно через три километра нарушитель потерял управление транспортным средством и съехал с дороги. После чего полиция и задержала убегающего водителя. Было установлено, что за рулем находился мужчина 1974 года рождения — в состоянии алкогольного опьянения с 2,46 промилле.

Сделав идентификацию личности, выяснилось, что мужчина не только находится в сильном алкогольном опьянении, но и управляет автомобилем без водительских прав. Более того, что водитель своим поведением подвергал опасности не только других участников дорожного движения, но жизни еще трех пассажиров, находившихся в его автомобиле во время побега. Они даже не были пристегнуты ремнями безопасности.

Во время побега водитель нарушил ряд других правил дорожного движения, в связи с чем было оформлено несколько административных правонарушений. Также возбуждено уголовное дело за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав.

За указанные правонарушения Государственная полиция начала несколько административных процессов, а за вождение транспортного средства без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения было возбуждено уголовное дело по 1 части 262 статьи Уголовного кодекса. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, или общественных работ, или денежного штрафа, с лишением водительских прав на пять лет.

Госполиция выражает благодарность гражданину, сообщившему об управляющем автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водителе.

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