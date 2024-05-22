Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (СГД, VID) во вторник провело процессуальные действия и задержало двух человек, сообщила в социальной сети Х (Twitter) генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.

Одним из задержанных является сотрудник VID, который уже признал свою вину и написал заявление об увольнении.

Оба человека были задержаны за разглашение информации.

"Очищаемся от недобросовестных", - написала в связи с задержанием Шмите-Роке.

Более подробной информации VID в настоящее время не предоставляет.

Stājoties amatā, solīju būt atklāta arī par nepatīkamām ziņām. @vid_gov IDP šodien veica procesuālas darbības un aizturēja 2 personas (no kurām viena ir VID amatpersona, kura atzina vainu un jau ir atlūgums) par neizpaužamu ziņu izpaušanu. Attīramies no negodprātīgajiem — Baiba ŠR 🇱🇻🇺🇦 (@smiteroke) May 21, 2024

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