В минувшую субботу, 18 мая, в Резекне сотрудники Госполиции, патрулируя улицы города, обратили внимание на водителя мопеда ZNEN ZN125T-E5, который ехал без защитного шлема. Кроме того, на мопеде не оказалось госномера.
Несмотря на многочисленные требования полиции остановиться, мопедист пытался уйти от погони, в результате чего упал и был задержан. При проверке в организме 40-летнего мужчины констатировали 2,33 промилле.
В отношении нарушителя начато восемь административных процессов, поскольку во время погони он также успел неоднократно нарушить правила дорожного движения.
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