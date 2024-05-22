В минувшую субботу, 18 мая, в Резекне сотрудники Госполиции, патрулируя улицы города, обратили внимание на водителя мопеда ZNEN ZN125T-E5, который ехал без защитного шлема. Кроме того, на мопеде не оказалось госномера.

Несмотря на многочисленные требования полиции остановиться, мопедист пытался уйти от погони, в результате чего упал и был задержан. При проверке в организме 40-летнего мужчины констатировали 2,33 промилле.

В отношении нарушителя начато восемь административных процессов, поскольку во время погони он также успел неоднократно нарушить правила дорожного движения.

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