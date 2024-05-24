В этом году спасатели извлекли из водоемов 31 тело погибшего, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В среду вечером спасатели отправились на набережную озера Юглас в Риге, где с помощью спасательной доски вытащили из озера человека и передали его медикам, которые констатировали смерть.

Официальный купальный сезон начался 15 мая, к настоящему моменту из водоемов уже извлечены пять тел погибших людей.

При этом ГПСС отмечает, что причины смерти людей расследует Государственная полиция, поэтому нельзя утверждать, что найденные в воде умерли в результате утопления.

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