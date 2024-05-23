Государственная полиция передала в Рижскую Северную прокуратуру для предъявления обвинения дело мужчины, который недалеко от станции Браса убил и ограбил женщину, сообщили агентству LETA в Госполиции.

20 января в полицию поступила информация о пропаже женщины 1972 года рождения. Правоохранители начали поисковые мероприятия и вышли на след мужчины, с которым пропавшая встречалась в день исчезновения. Полицейские установили местонахождение этого мужчины 1982 года рождения и получили информацию о том, что он мог совершить преступление против пропавшей. 21 января правоохранители задержали его.

В ходе следствия получена информация о том, что пропавшая 20 января женщина договорилась встретиться с подозреваемым мужчиной. Ранее они познакомились в интернет-среде. Встретившись с женщиной в безлюдном месте, недалеко от железнодорожной станции Браса, мужчина нанес ей удар ножом, а затем похитил ее сумку с личными вещами.

Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили останки убитой.

Подозреваемый ранее уже был судим за грабежи и изнасилования. Судом ему избрана мера пресечения - заключение под стражу.

За такое преступление уголовный закон предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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