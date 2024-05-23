В среду, 22 мая, около в 14:00 в Риге, легковой автомобиль Jaguar врезался в столб, перекрыв трамвайные пути.

Происшествие произошло недалеко от торгового центра Akropole Alfa. В ходе аварии пострадали несколько человек, сообщает агентство LETA.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий, в 17 из которых пострадал 21 человек, погибших нет, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Среди пострадавших — три пешехода и пять велосипедистов.

За сутки в сфере дорожного движения в Латвии выявлено 509 административных нарушений, в том числе 225 превышений разрешенной скорости движения, а также был задержан один агрессивный водитель.

За рулем в состоянии алкогольного опьянения были остановлены восемь водителей транспортных средств, из них пятеро были в состоянии сильного опьянения, поэтому в отношении них начаты уголовные процессы, свидетельствует обобщенная полицией информация.

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