Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает гражданку Украины Людмилу Дудниченко (1984 г.р.). В последний раз ее видели 18 мая, в 23.55, когда она выходила из своего дома в Ринге, на улице Атлантияс.
Ее приметы: рост 160 см, среднего телосложения, блондинка.
Особые приметы: на левой руке татуировка с изображением сакуры, на ключице слева — шрам.
Была одета: белая ветровка, синие джинсы, белые туфли.
Информацию о разыскиваемой просьба сообщать по телефонам: 67085980 или 110.
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