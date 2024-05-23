Видземское региональное управление полиции разыскивает Зинтиса Звейниекса (1970 г.р.), который в последний раз выходил на связь из Риги в феврале текущего года.
Его приметы: рост 170 см, среднего телосложения, носит очки, волосы темные.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 64001536 или 110.
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