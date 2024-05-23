Вечером 23 мая в Риге, на улице Валмиерас, в одном из двухэтажных деревянных зданий вспыхнул пожар. Вызов на место происшествия был получен спасателями в 17.53.

Как сообщили порталу Delfi в пресс-центре Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), горела заброшенная постройка, огонь распространялся стремительно.

В 19.37 пожарным удалось предотвратить распространение пламени.

Площадь пожара на втором этаже составила 10 квадратных метров. Также горел чердак и перекрытия между вторым этажом на площади 500 квадратных метров и кровельное перекрытие на площади 600 квадратных метров. Общая площадь пожара составила 1110 квадратных метров.

На месте происшествия работают шесть автоцистерн, две автолестницы и более 20 пожарных.

ГПСС призывает жителей не приближаться к месту происшествия и не мешать оперативным службам.

Из-за работ по ликвидации пожара было ограничено движение по улице Валмиерас на участке от улицы Матиса до улицы Лиенес.

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