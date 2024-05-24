Многие жители Лиепаи заметили, что вот уже некоторое время дом, где проживает прокурор Лиепайского окружного суда Атис Дзервенс, охраняет экипаж Госполиции. При этом ситуацию отказались комментировать все: и полиция, и прокуратура и сам прокурор.

Как сообщает "Курземес вардс", возможно, речь идет о публикациях на портале Pietiek.com, где неоднократно публиковались материалы анонимного автора, в котором упоминается и сам прокурор Дзервенс, и его адрес.

Под контролем Атис Дзервенса находится уголовное дело, связанное с экономическим преступлением. В апреле нынешнего года полиция задержала двух женщин, одна из которых является инвалидом с серьезными проблемами со здоровьем, однако несмотря на этот факт, ее держат под арестом.

По мнению автора публикации на портале Pietiek.com, таким образом, вероятно, прокурор пытается "выжить из нее нужне показания".

Также под статьей был оставлен комментарий, содержащий угрозы: "Dzērvēn, kā tu, nelieti, sabeidzi manu tuvinieku veselību, es sabeigšu tavējo tuvinieku… Gaidi, mēsls!"

Бывший министр внутренних дел Марис Кучинскис отметил, что, видимо эти угрозы были восприняты всерьез, раз дом теперь охраняет полиция.

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