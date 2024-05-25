В пятницу в Латвии было зарегистрировано 174 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 13 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
За вождение в нетрезвом состоянии задержаны пять водителей, начато четыре уголовных дела.
Выписано 246 штрафов за превышение скорости, два за агрессивное вождение и всего 507 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.
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