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В пятницу в Латвии было зарегистрировано 174 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 13 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

За вождение в нетрезвом состоянии задержаны пять водителей, начато четыре уголовных дела.

Выписано 246 штрафов за превышение скорости, два за агрессивное вождение и всего 507 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.

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