В пятницу, 24 мая, спасатели нашли в водоеме в Кеповсвой волости Краславского края утонувшего человека, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Погибший был передан Государственной полиции.
Государственная пожарная служба призывает людей быть особенно осторожными при использовании открытого огня и отдыхе у воды.
В минувшие сутки в ГПСС поступило 59 вызовов - 25 на тушение пожаров, в том числе два на лесные пожары и два на пожары прошлогодней травы, 28 на спасательные работы, а восемь вызовов были ложными.
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