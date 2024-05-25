Государственная пожарная служба призывает людей быть особенно осторожными при использовании открытого огня и отдыхе у воды.

В минувшие сутки в ГПСС поступило 59 вызовов - 25 на тушение пожаров, в том числе два на лесные пожары и два на пожары прошлогодней травы, 28 на спасательные работы, а восемь вызовов были ложными.