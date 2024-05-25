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25 мая после обеда в Вильнюсе аварийную посадку совершил летевший в Москву самолет, сообщает портал 15min.

Представители Литовских аэропортов информировали журналистов портала, что одного пассажира срочно увезли в больницу, а самолет продолжил свой путь.

Публичные данные полетов информируют, что самолет летел в Москву из Антальи (Турция). Этот маршрут обслуживает авиакомпания Corendon Airlines. Самолет вылетел из Вильнюса в 13:49 ч. по местному времени, он простоял здесь около часа.

"В 13 ч. на аварийную посадку в Вильнюс был направлен самолет турецкой авиакомпании Corendon. Самолет летел из Антальи в Москву. В Вильнюсском аэропорту его встретили пограничники и сотрудники Службы общественной безопасности, была вызвана скорая.

Одного пассажира увезли в больницу. С ним в больницу отправились и пограничники. В самолете было 167 пассажиров, после того как пассажира увезли в больницу, оставшиеся пассажиры в 13:50 ч. вылетели в Москву", – сказал пресс-секретарь Литовских аэропортов Марюс Зеленюс.

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