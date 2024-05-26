В субботу, 25 мая, в Латвии в результате пожара погиб один человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ВУГД). Трагический инцидент случился в Саласпилссоком крае.

25 мая в 15.11 в ГПСС поступил звонок в Саласпилсский уезд Саласпилсского края, где загорелся садовый домик площадью 40 квадратных метров и примыкающий к нему сарай для дров площадью пять кв.м. Садовый домик был завален строительным мусором, старыми вещами и отходами. Во время тушения огня пожарные нашли под строительным мусором погибшего мужчину.

В субботу в период с 17.00 до 21.00 поступило более 50 звонков о необходимости спилить сломанные деревья или их ветки, которые после сильного ветра и грозы оказались на дороги, тротуарах и капотах машин. Около 40 звонков поступило из Риги и Юрмалы.

В 19.57 в ГПСС поступил вызов в Ригу на улицу Кр.Валдемара. Сообщалось, что на Вантовом мосту за перилами стоит человек. Спасатели совместно с сотрудниками Госполиции доставили человека в безопасное место и передали медикам.

В 18.17 поступил звонок в Малпилсскую волость Сигулдского края, где на большой площади загорелась крыша деревообрабатывающего ангара. Общая площадь горения составила 2520 квадратных метров. На складах сгорела крыша на площади 1500 квадратных метров, готовая продукция на площади 500 квадратных метров, стена и антресольное перекрытие на площади 500 квадратных метров в производственной части, а также еще один склад площадью 20 кв.м. В 00.57 пожар был локализован. месте продолжаются. Над тушением пожара работали более 40 пожарных и пожарных-добровольцев из Инчукалнса и Кримулды.

В 15.05 поступил вызов на улицу Дзирнаву в Риге, где горело необслуживаемое двухэтажное здание. Выяснилось, что открытым пламенем горит крыша здания площадью 50 кв.м, наружная стена площадью десять кв.м и крыша соседнего двухэтажного дома площадью 15 кв.м. До приезда спасателей один человек из соседнего дома эвакуировался самостоятельно. Пожар повышенной опасности был потушен в 19.11.

В целом по Латви за минувшие сутки в ГПСС поступило 133 вызова: 30 - на тушение пожаров, в том числе на два лесных пожара, 81 - на спасательные работы, а 22 вызова оказались ложными.

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