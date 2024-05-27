В понедельник утром из-за ЧП на станции Шкиротава с опозданием курсировали поезда в Айзкраукльском направлении. Об этом сообщает AS Pasažieru vilciens.

Поезд Айзкраукле (07.28) — Рига (09.00) задерживался на 46 минут, а поезд Рига (08.39) — Слока (09.29) по этой причине задерживался на 20 минут.

Поезд Рига (08.07) — Лиелварде (09.10) опоздал на 36 минут. Поезд Рига (08.24) — Дубулти (08.58) опоздал на 30 минут.

В Саласпилсе из-за ЧП стоял поезд Лиелварде (08.50) — Рига (09.30).

Также в AS Pasažieru vilciens пояснили, что из-за ЧП с утра на станцию Шкиротава была вызвана скорая помощь. Движение поездов осуществлялось в этом месте по одной колее.

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