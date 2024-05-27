В минувшие выходные в соцсетях появилась информация о том, что в Даугавпилсе в минувшую пятницу при невыясненных обстоятельствах была ранена глава правления Даугавпилсской региональной больницы Инта Вайводе.

По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении портaла Delfi, у пострадавшей констатированы многочисленные ранения разного характера. Она доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая помощь.

Госполиция в интересах следствия пока не разглашает информацию по этому делу и не комментирует его, указывая лишь, что некой женщине действительно были нанесены телесные повреждения. Также в полиции сообщили, что следствие находится в активной стадии.

Мотивы преступления, а также личность нападавшего пока не разглашаются.

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