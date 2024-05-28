Полиция просит откликнуться всех, кто видел членов семьи или располагает какой-либо информацией об их возможном местонахождении.

В прошлый четверг полиция сообщила, что просит помощи в поисках пропавших 29-летней Асмы, 10-летней Кати и 9-летних Битули и Мохамада. Днем ранее мать и ее трое детей ушли из приюта в Нымме в продовольственный банк, но и до него не добрались, и в приют не вернулись.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что после обращения в СМИ полиция получила несколько ориентировок, согласно которым видели похожую на Асму женщину, но, к сожалению, ни одна из них не оказалась пропавшей.

"Полиция со своей стороны связалась со знакомыми этой женщины и проверила различные адреса, где может находиться семья, но, к сожалению, никого из пропавших не нашли. На данный момент у полиции есть основания полагать, что женщина и ее дети могли покинуть Эстонию", - сказала Максимов.

В связи с этим полиция просит всех, кто видел семью или обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, позвонить по телефону 112. Полиция должна убедиться, что с ними все в порядке.

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