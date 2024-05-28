Видземское региональное управление полиции разыскивает Алекса Густава Карякина (2013 г.р.), которого в последний раз видели 2 мая, когда он самовольно покинул дом на улице Валдемара 46 в Айнажи (Лимбажский край).
Возможно, мальчик отправился в Ригу. В полиции также сообщили, что ребенок склонен к бродяжничеству.
Его приметы: рост 110 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Был одет: черная кепка, черная майка, черные спортивные брюки, темная спортивная обувь.
Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 64001536 или 110.
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