Видземское региональное управление полиции разыскивает Алекса Густава Карякина (2013 г.р.), которого в последний раз видели 2 мая, когда он самовольно покинул дом на улице Валдемара 46 в Айнажи (Лимбажский край).

Возможно, мальчик отправился в Ригу. В полиции также сообщили, что ребенок склонен к бродяжничеству.

Его приметы: рост 110 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет: черная кепка, черная майка, черные спортивные брюки, темная спортивная обувь.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 64001536 или 110.

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