В минувшую субботу в Берлине во время нападения был ранен 31-летний гражданин Латвии. Однако после проверки данных оказалось, что пострадавший находится в розыске, поэтому его отправили под арест.

По данным полиции, нападение произошло в ночь на субботу, между железнодорожными станциями Ostkreuz и Warschauer Straße. Неизвестный злоумышленник несколько раз ударил гражданина Латвии по голове. От ударов латвиец упал на землю, получив рваную рану левой брови. Когда он лежал на земле, нападавший нанес ему удары стеклянной бутылкой.

Сообщается, что подозреваемого сопровождали мужчина и женщина, а после нападения они скрылись в районе станции Warschauer Straße.

На место происшествия прибыли медики и полиция. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В холе проверки личных данных оказалось, что 31-летний латвиец находится в розыске: на него ранее прокуратурами Берлина, Бранденбурга и Баден-Вюртемберга были выданы четыре ордера на арест.

Причинами этого стали нарушения Закона о наркотиках, кражи, вождение без прав и вождение в нетрезвом виде.

Федеральная полиция после оказания медпомощи доставила гражданина Латвии в исправительное учреждение, т.к он не смог внести залог 4763 евро.

Федеральная полиция также ведет расследование по делу о нападении на латвийца и нанесения ему опасных телесных повреждений, а также ищет свидетелей преступления.

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