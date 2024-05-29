В минувший вторник, незадолго до 20.30 в Добельском крае, в Бикстской волости, с дороги местного значения съехал и перевернулся автомобиль VW.
В ДТП погиб мужчина 1967 года рождения. Также в результате аварии пострадали еще три человека, находившиеся в транспортном средстве. С места происшествия их доставили в медицинское учреждение.
По факту случившегося в полиции начат уголовный процесс.
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