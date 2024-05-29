В первой половине дня в среду на участке шоссе Таллинн-Пярну между Нурме и Сауга на ходу загорелся полуприцеп грузовика, люди не пострадали.

По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, водитель заехал на парковку расположенного поблизости пункта взвешивания, отцепил загоревшийся полуприцеп и принялся его тушить.

Прибывшие на место спасатели сменили водителя и сами занялись тушением. Спасатели локализовали возгорание к 12 часам.

В загоревшемся прицепе перевозили спрессованные отходы.

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