В первой половине дня в среду на участке шоссе Таллинн-Пярну между Нурме и Сауга на ходу загорелся полуприцеп грузовика, люди не пострадали.
По словам пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, водитель заехал на парковку расположенного поблизости пункта взвешивания, отцепил загоревшийся полуприцеп и принялся его тушить.
Прибывшие на место спасатели сменили водителя и сами занялись тушением. Спасатели локализовали возгорание к 12 часам.
В загоревшемся прицепе перевозили спрессованные отходы.
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