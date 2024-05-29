По данным 3FM Isle of Man, Кристс, который работал рыбаком, был выдворен с острова после того, как ранее он был осужден за пьянство и хулиганство в общественных местах. Суд приговорил его к заключению под арест вместо штрафов и на пять лет лишил права приезжать на остров Мэн.