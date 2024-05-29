Гражданин Латвии Кристс Б. проиграл в суде острова Мэн (коронное владение Великобритании) последний раунд судебной тяжбы по поводу запрета находиться ему острове.
По данным 3FM Isle of Man, Кристс, который работал рыбаком, был выдворен с острова после того, как ранее он был осужден за пьянство и хулиганство в общественных местах. Суд приговорил его к заключению под арест вместо штрафов и на пять лет лишил права приезжать на остров Мэн.
После вынесения приговора гражданин Латвии подал апелляцию, однако проиграл эту тяжбу в суде.
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