Во вторник, 28 мая, в центре Риги оборвалась жизнь 20-летнего мужчины, который упал с большой высоты со смотровой площадки здания Латвийской академии наук. Пока не ясно, сознательно ли человек перепрыгнул через перила или же трагедия произошла случайно, сообщает программа "Degpunktā" телеканала TV3. Полиция возбудила уголовный процесс.

Во вторник, 28 мая, днем к зданию Латвийской академии наук со стороны улицы Карла Мюленбаха подъехала пожарно-спасательная машина с автокраном. Спасателям предстояло достать тело с крыши четвертого этажа.

Слухи о трагедии, произошедшей незадолго до полудня на смотровой площадке "Панорама Риги" Латвийской академии наук начали распространяться по району.

"Я проезжал мимо, а там были только полицейские, "оперативники". Такая суета. На самом деле я ничего не видел", - рассказывает очевидец происшествия. "Я только что пришла в кафе, и девчонки мне сказали — с Академии наук упал человек. Упал на крышу", - рассказал сотрудник кафе, расположенного в академии.

Слухи разрастались, высказывались разные версии событий. Кто-то говорил, что упавшему человеку стало плохо, кто-то, что он прыгнул сознательно, решив свести счеты с жизнью. Говорили и о том, что упасть с площадки не так просто.

Информация, имеющаяся в распоряжении программмы "Degpunktā" телеканала TV3, свидетельствует о том, что оборвалась жизнь молодого человека.

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. На доступных в Интернете видеороликах видно, что ограждения смотровой площадки достаточно высокие, но перелезть через них все же можно.

Возможно, юноша пытался снять экстремальное видео или фото и поскользнулся. Камеры видеонаблюдения, скорее всего, расположены в зоне просмотра, что поможет полицейским выяснить обстоятельства происшествия.

Программе "Degpunktā" не удалось связаться с представителями площадки "Панорама Риги".

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