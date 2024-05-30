Полиция Лимассола расследует дело о похищении и жестоком избиении двух 25-летних туристок из Латвии. Полиция задержала 30-летнего африканца, который также под подозрением в непристойном поведении.

По сообщению агентства "Европа. Кипр", в ночь на 21 мая на пляже возле популярного отеля гражданки Латвии познакомились с мужчиной, который предложил отправиться с ним в бистро в Гермассойе.

После ужина женщины попросили отвезти их в отель, однако вместо этого мужчина поехал в местечко Пиргос, где остановился в переулке возле ночного клуба и начал приставать к спутницам.

Туристки попытались сбежать, за что были избиты, после этого нападавший скрылся. Пострадавшие обратились в полицию, откуда их доставили в больницу. У одной из них зафиксированы синяки и ссадины на руках и ногах, а вторая получила перелом грудины, и ее пришлось госпитализировать.

Полиция возбудила уголовный процесс и в скором времени задержала 30-летнего подозреваемого. Ведется расследование.

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