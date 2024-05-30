В понедельник федеральная полиция Германии задержала 39-летнего гражданина Латвии, который провозил в своем автомобиле четверых нелегалов: граждан Сирии и Йемена.
По данным немецких СМИ, автомобиль Audi с латвийскими номерами остановили для проверки в Гёрлице (федеральная земля Саксония).
Проверяющих смутило, что задние окна машины были закрыты темной тканевой обивкой. Помимо водителя-латвийца, который предъявил паспорт, но у которого отсутствовали права, в машине находились еще четыре человека. У его пассажиров — сирийцев (19 и 30 лет) и йеменцев (22 и 32 года) — при себе не оказалось никаких документов.
Вся группа была задержана, против гражданина Латвии начаты процессы за контрабанду иностранцев и вождении без прав.
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