Проверяющих смутило, что задние окна машины были закрыты темной тканевой обивкой. Помимо водителя-латвийца, который предъявил паспорт, но у которого отсутствовали права, в машине находились еще четыре человека. У его пассажиров — сирийцев (19 и 30 лет) и йеменцев (22 и 32 года) — при себе не оказалось никаких документов.