Сотрудники Видземского регионального управления полиции 28 мая задержали двух подозреваемых в нанесении телесных повреждений средней тяжести 33-летнему мужчине.

По информации пресс-центра Госполиции, 28 мая, в Валмиере, в одном из многоквартирных домов произошел конфликт, в ходе которому одному участнику были нанесены побои, а также колотые раны. Пострадавшего госпитализировали.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчин 1987 и 1990 г.р., которые ранее уже неоднократно попадали в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения. Следствие продолжается.

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