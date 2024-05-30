Прокурор, поддерживающая государственное обвинение по делу прокремлевской активистки, "домохозяйки из Торнякалнса" Елены Крейле, на последнем судебном заседании попросила установить для нее наказание в виде реального тюремного срока на три года и шесть месяцев, выяснил портал Delfi.

Крейле предъявлено обвинение по статье 74.1 Уголовного закона - оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

Ей уже было назначено условное наказание в виде одного года лишения свободы за оправдание совершенных Россией военных преступлений, но прокуратура этот приговор обжаловала, не согласившись с тяжестью наказания.

Дело было возбуждено из-за того, что Крейле регулярно появлялась на различных публичных мероприятиях, выражая поддержку российской агрессии в Украине с помощью предметов одежды или аксессуаров.

И в этот раз Крейле судят за прославление совершенных Россией преступлений; в окнах ее дома регулярно можно увидеть российский флаг, а также другие декорации, которыми выражена поддержка России.

Следующее заседание суда назначено на 9 июля, когда ожидаются реплики и последнее слово Крейле.

Ей не чужды ни залы судов, ни тюрьмы, ее неоднократно задерживали. В 2022 году Крейле была задержана на памятном шествии в честь 16 марта.

Впоследствии Крейле была задержана и 16 марта 2024 года, но в последний раз ее задержали в конце марта, когда она также была заключена под стражу.

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