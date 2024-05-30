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За десять лет с момента присоединения Латвии к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках было начато пять уголовных процессов о даче взяток иностранным должностным лицам в интересах зарегистрированных в Латвии предприятий, сообщили агентству LETA в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

По четырем уголовным процессам KNAB завершил досудебное расследование, а по двум уголовным процессам вступило в силу решение суда.

Сегодня исполняется десять лет с момента присоединения Латвии к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках. Это означает, что Латвия взяла на себя обязательство бороться с дачей взяток государственным должностным лицам в интересах предприятий не только в Латвии, но и за рубежом.

Как заявили в KNAB, борьба с подкупом иностранных должностных лиц играет важную роль в способствовании честной конкуренции, а также создании благоприятного климата для инвестиций и росте государственной экономики в целом. Эффективная борьба со взяточничеством делает инвестиции более безопасными и предсказуемыми, а также снижает различные риски, такие как необходимость осуществления инвесторами неофициальных платежей государственным должностным лицам, вероятность вовлечения в коррупционные скандалы.

Согласно опубликованному в 2022 году отчету международной организации Transparency International, Латвия является единственной страной-членом Европейского союза и одной из двух ратифицировавших конвенцию стран, которая улучшила свои показатели в борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и добилась роста в оцениваемых категориях, отметили в KNAB.

Ранее агентство LETA сообщало, что один из таких уголовных процессов касался физического лица, неофициально представлявшего латвийское предприятие. Упомянутое лицо предложило взятку в размере 90 000 евро командующему Военно-воздушными силами Вооруженных сил Литвы. В результате этих незаконных действий с компании взыскали 120 000 евро.

Между тем, в рамках второго уголовного процесса на 77 000 евро было оштрафовано предприятие, представитель которого дал сравнительно небольшую взятку — около 10 000 евро и наручные часы.

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