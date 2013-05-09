В пикете участвовали несколько десятков пожилых людей. Они держали в руках плакаты, которые гласят, что русскоязычные — всего лишь гости Латвии, которые забыли уехать обратно и представляют угрозу латвийской государственности.
Поддержать пикетчиков пришел скандальный националист Айвар Гарда со своими единомышленницами, а также несколько депутатов Рижской думы, в том числе руководитель фракции "Единства" Олаф Пулкс.
За пикетом наблюдали несколько полицейских.
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