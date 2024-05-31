Фото: Valsts policija

Южнокурземский участок Курземского регионального управления полиции (Лиепая) устанавливает личность юноши, изображенного на фото.

Полиция не исключает, что изображенный на фото человек может быть жителем Риги.

Если вы знаете этого человека, а также располагаете информацией, где он может находиться, просьба сообщать по телефону 110.

Также полиция просит обращаться в участок и самого юношу.

Фото: Valsts policija

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