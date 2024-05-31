Южнокурземский участок Курземского регионального управления полиции (Лиепая) устанавливает личность юноши, изображенного на фото.

Полиция не исключает, что изображенный на фото человек может быть жителем Риги.

Если вы знаете этого человека, а также располагаете информацией, где он может находиться, просьба сообщать по телефону 110.

Также полиция просит обращаться в участок и самого юношу.

Фото: Valsts policija

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