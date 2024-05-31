В минувший четверг, в Краславе после столкновения с другим транспортным средством автомобиль наехал на двух пешеходов.

По данным пресс-центра Госполиции, в 18.13 в Краславе на улице Миесниеку, 22 произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один из них наехал на двух пешеходов.

Пострадавшие - женщина 1972 года рождения и мужчина 1975 года рождения - были доставлены в медучреждение.

По факту случившегося начат уголовный процесс.

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