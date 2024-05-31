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В суд передано уголовное дело против бывшего депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой об оправдании военных преступлений России и разжигании национальной розни, сообщили порталу Delfi в Генеральной прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, Гревцова размещала в социальных сетях контент, сознательно направленный на публичное оправдание и отрицание военных преступлений и преступлений против человечности и мира в Украине, совершенных Российской Федерацией.

Посты Гревцовой были доступны большому количеству людей с неограниченными возможностями дальнейшего воспроизведения.

Гревцова создавала и распространяла вышеупомянутый контент в течение длительного времени, в то время, когда подобные заявления имели особо чувствительный политический контекст и привлекали внимание общественности, заявили в Генпрокуратуре.

Контент Гревцовой содержал провокационные высказывания о войне на Украине, выражал негативное отношение к Украине и украинцам, а также прямую поддержку и оправдание войны РФ на Украине.

Дело будет рассматриваться в Рижском городском суде. Гревцова виновной себя не признает.

Ранее она уже была осуждена по уголовному делу за предоставление ложных сведений о себе Центральной избирательной комиссии. После обвинительного приговора Гревцова лишилась мандата депутата Сейма.

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