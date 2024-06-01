Госполиция сообщает, что на этой неделе было найдено тело Гинтса Дмитриева (1978 г.р.), которого в последний раз видели ранним утром 7 мая, когда он собирался из Балдоне в Ригу.

По данным полиции, следов насильственной смерти на теле не констатировано. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы, назначенной в рамках уголовного процесса.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках Гинтса Дмитриева.

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