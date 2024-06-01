Госполиция сообщает, что на этой неделе было найдено тело Гинтса Дмитриева (1978 г.р.), которого в последний раз видели ранним утром 7 мая, когда он собирался из Балдоне в Ригу.
По данным полиции, следов насильственной смерти на теле не констатировано. Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы, назначенной в рамках уголовного процесса.
Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках Гинтса Дмитриева.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь