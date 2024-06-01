Прошедшей ночью в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибли три человека, сообщили в Государственной полиции.
По данным полиции, в 03.50 в Саулкрасты водитель автомобиля Mazda сбил пешехода 1966 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
В 04.52 в Саласпилсской волости произошло лобовое столкновение грузовика Renault и автомобиля Volvo. От полученных травм на месте происшествия скончались водитель Volvo 1960 года рождения и пассажир 1983 года рождения.
В целом за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 157 дорожно-транспортных происшествий. Помимо погибших, еще 17 человек в результате автоаварий получили различные травмы.
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