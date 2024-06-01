В Валмиерском крае от пожара в пятницу, 31 мая, спасены 194 коровы, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Сандра Вейиня.
В пятницу в 22:54 VUGD получил вызов в Берзайнскую волость Валмиерского края, где горела ферма площадью 600 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 185 коров, еще девять коров подняты из выгребной ямы. На этом пожаре повышенной опасности работали также добровольные пожарные из Берзайне, Буртниеков и Матишей. В 4:11 пожар был ликвидирован.
За прошедшие сутки VUGD получил в общей сложности 55 вызовов, в том числе 18 на тушение пожаров, 26 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь