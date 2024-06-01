В пятницу в 22:54 VUGD получил вызов в Берзайнскую волость Валмиерского края, где горела ферма площадью 600 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 185 коров, еще девять коров подняты из выгребной ямы. На этом пожаре повышенной опасности работали также добровольные пожарные из Берзайне, Буртниеков и Матишей. В 4:11 пожар был ликвидирован.