В Эстонии на трассе Porsche Ring во время тренировочного заезда на мотошоссе скончался латвийский спортсмен Юрис Апинис, сообщает Delfi.ee.
Латвийский спортсмен из-за проблем со здоровьем потерял контроль над мотоциклом. Полиция расследует обстоятельства произошедшего, а Эстонская федерация мотоспорта более подробных комментариев сейчас не дает.
Федерация в публичном заявлении выражает соболезнования родным погибшего.
В субботу на протяжении всего дня были предусмотрены тренировочные заезды, которые завершились бы квалификацией и соревнованиями. После трагического события в последующие выходные соревнования отменены.
Апинис стартовал в классе Superstock600.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь