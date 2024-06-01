В Эстонии на трассе Porsche Ring во время тренировочного заезда на мотошоссе скончался латвийский спортсмен Юрис Апинис, сообщает Delfi.ee.

Латвийский спортсмен из-за проблем со здоровьем потерял контроль над мотоциклом. Полиция расследует обстоятельства произошедшего, а Эстонская федерация мотоспорта более подробных комментариев сейчас не дает.

Федерация в публичном заявлении выражает соболезнования родным погибшего.

В субботу на протяжении всего дня были предусмотрены тренировочные заезды, которые завершились бы квалификацией и соревнованиями. После трагического события в последующие выходные соревнования отменены.

Апинис стартовал в классе Superstock600.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !