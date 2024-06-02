Сотрудники Рижского Пардаугавского управления Государственной полиции Рижского региона разыскивают пропавшего без вести Андриса Страдса (1979 года рождения).
28 мая этого года 45-летний мужчина покинул свое место жительства - Рига, улица Имантас 8-я линия. С тех пор местонахождение Андриса Страдса неизвестно.
Приметы пропавшего мужчины: рост - 185 см, худощавое телосложение, короткие каштановые волосы. Был одет в синие джинсы, рубашку и туфли.
Госполиция призывает сообщить о возможном местонахождении мужчины по телефону 67085928 или 110.
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