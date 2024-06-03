В воскресенье, 2 июня, очевидец запечатлел на видео конфликт между мотоциклистом и водителем автомобиля Mercedes-Benz в Риге. Два транспортных средства остановились рядом, и водители выясняли отношения.

Как следуют из видео очевидца, конфликт произошел на перекрестке улиц Пернавас и Яна Асара. Конфликт разгорелся между водителями и пассажирами транспортных средств.

По словам очевидца, конфликт между двумя водителями был замечен еще на перекрестке улиц Бривибас и Сенчу.

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