В выходные дни спасатели извлекли из водоемов тела трех погибших, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD). Тела переданы Государственной полиции.

Тело одного человека нашли в волости Ликснас Аугшдаугавского края, еще одно - реке Вента в Вентспилса. Тело третьего человека вытащили из водоема в волости Пушас Резенкнеского края еще до приезда спасателей.

В этом году из водоемов извлечены в общей сложности уже 37 человек - в том числе, 11 во время официального купального сезон. Сезон начался только 15 мая.

VUGD указывает, что причины смерти в любом случае расследует Государственная полиция, поэтому некорректно утверждать, что все погибшие умерли, утонув.

VUGD напоминает о необходимости соблюдать осторожность, отдыхая у воды. Непродуманное и безрассудное поведение нередко приводят к трагедиям.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !