В мае Государственная полиция обнаружила в Ропажском крае нелегальное производство алкоголя, которое было организовано на территории частного дома, сообщили стражи порядка.

2 мая полиция проверила информацию о незаконном производстве, хранении, перевозке и продаже алкогольных напитков в Валодзес Стопиньской волости. Был задержан мужчина 1966 года рождения и двое мужчин 1975 года рождения.

В ходе восьми обысков было обнаружено у изъято около 1000 литров разноцветных жидкостей с характерным для алкоголя запахом, 50 литров сиропообразной жидкости и 15 литров различных добавок для изготовления разных видов алкоголя, таких как ром, виски, бальзам, бренди.

Один из задержанных мужчин ранее попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления. К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Задержанные планировали продавать алкоголь на так называемых "точках" в Рижском регионе по цене около 7-8 евро за литр.

Изъятый алкоголь опасен для жизни и здоровья людей, так как в результате экспертизы было установлено, что для производства алкогольных напитков было использовано средство для дезинфекции, содержащего технический спирт. Согласно заключению эксперта, изъятая жидкость представляла собой этиловый спирт с примесями изопропилового спирта.

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