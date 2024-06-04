В Кулдигском крае этой ночью сгорели три легковых автомобиля и семь мотоциклов, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

Вызов поступил сегодня ночью около 2:30. На месте происшествия было установлено, что открытым пламенем горят восемь гаражей площадью в 300 квадратных метров. Сгорело большое количество транспортных средств. Пожар был ликвидирован в течение трех часов.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 37 вызовов: девять — на тушение пожаров, 19 — на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными. Пожарные выезжали на вызовы, в которых горела оставленная без присмотра подгоревшая еда, конструкция кровли жилого дома, сухая трава и мусор.

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