Foto: Facebook/Marina Kornatovska

Государственная полиция проведет проверку опубликованного в социальной сети видео, на котором бывший фельдшер Рижской Восточной клинической университетской больницы Марина Корнатовская фигурирует с российским флагом, выяснило агентство LETA.

Женщина выложила в Facebook видео, на котором в сопровождении песни на русском языке демонстрирует российский флаг, а в финале видеоролика целует его.

В ответ на опубликованную в интернете информацию Госполиция начала проверку, были ли при этом соблюдены действующие нормативные акты, сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.

В июне 2022 года сообщалоcь, что прокуратура решила прекратить уголовный процесс против активиста Валентина Еремеева и бывшего фельдшера Корнатовской, которые в конце 2020 года были задержаны за распространение фейковых новостей в связи с "Covid-19".

Весной 2022 года Госполиция завершила досудебное расследование и передала в Рижскую восточную прокуратуру материалы дела в отношении двух лиц за хулиганство в составе группы.

Прокуратура прекратила дело на основании нормы уголовно-процессуального закона о том, что в совершенном деянии отсутствовал состав преступления.

Постановление прокурора обжаловала потерпевшая сторона - Рижская Восточная клиническая университетская больница, однако и прокурор высшей инстанции оставил постановление о прекращении процесса в силе.

Ранее широкое внимание в соцсетях получило видео Еремеева, в котором излагаются теории заговора о "Covid-19", в том числе на видео их распространяла Корнатовская, которая представилась как медик и сотрудница РВКУБ.

После задержания Корнатовская была уволена из больницы. Она обратилась в суд, чтобы добиться признания расторжения трудового договора недействительным и восстановления на работе, но суд ее иск отклонил.

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