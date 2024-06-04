23 мая Государственная полиция (ГП) получила информацию о физическом нападении на несовершеннолетнего юношу в Риге, на площади у вокзала, где взрослый мужчина причинил ему телесные повреждения ножом. За это преступление правоохранители задержали мужчину, рожденного в 1969 году, и начали уголовное производство, как сообщает "Delfi" со ссылкой на ГП..

23 мая этого года в Риге, на площади у центрального рижского вокзала подростку 2008 года роджения некое лицо нанесло легкие телесные повреждения. Юноша является гражданином иностранного государства.

По информации правоохранительных органов, телесные повреждения несовершеннолетнему, возможно, в ходе бытового конфликта причинил взрослый мужчина.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые на месте задержали подозреваемого мужчину. Пострадавший юноша был доставлен в ближайшее медицинское учреждение.

Рожденный в 2008 году парень уже на следующий день был выписан из больницы, и его жизни ничего не угрожает.

По факту происшествия начато производство второй части 130 статьи Уголовного закона – за умышленное причинение легких телесных повреждений. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или кратковременного лишения свободы, или пробационного надзора, или общественных работ, или денежного штрафа.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !