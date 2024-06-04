В конце мая, 28-го числа, в средней школе Бабите ученик начальных классов во время обеденного перерыва агрессивно среагировал на просьбу учительницы снять шапку за столом, ранив её вилкой, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.

Школьник после требования преподавательницы стал агрессивным, согнул вилку и "начал колоть ею женщину". В резульатет ранив руку учителя до крови, рассказал передаче отец одноклассницы мальчика.

Родители учащихся в одном классе с мальчиком детей уже поднимали тревогу из-за неадекватного поведения ученика, уточняет передача.

"Мы реагировали уже в апреле, когда он запрыгнул на стол и, кажется, раскидывал мобильные телефоны, опрокидывал столы, пытался ударить кого-то карандашом", - пояснил передаче отец девочки. Родители информировали руководство школы о своих опасениях, но никакой реакции не последовало.

Из-за непредсказуемости данного ученика какая-то учительница уже покинула эту учебное заведение, предположил отец в эфире передачи.

Передача Bez Tabu посетила директора школы Илзе Розенбергу, которая признала, что ранее обсуждала это с родителями, и была достигнута договорённость о неких действиях и решениях.

После данного инцидента травмы учительницы были оценены как "скорее психологические", чем физические.

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