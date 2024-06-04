Разыскиваемый с конца мая за нападение на руководительницу Даугавпилсской больницы Инту Вайводе покончил с собой, выяснило агентство LETA.

Не называя имя пострадавшей, Государственная полиция (ГП) дополнила ранее распространенную информацию о том, что потерпевшая попала в больницу с огнестрельной раной в шею и ножевыми ранениями в области шеи, живота и спины.

В связи с происшествием начато уголовное дело в соответствии с четвертой частью статьи 15 и статьей 116 Уголовного закона, то есть за покушение на убийство. Полиция установила, что лица ранее были знакомы.

В ходе расследования мужчину удалось относительно быстро идентифицировать и начать его розыск.

Однако на прошлой неделе полиция получила информацию о трупе в Даугавпилсе. Прибыв по указанному адресу, был найден труп разыскиваемого мужчины, 1969 года рождения. Он повесился на веревке.

На основании смерти этого лица уголовное дело в ближайшее время будет прекращено. Одновременно в связи с возможным самоубийством начато новое уголовное дело, в ходе которого будет назначена экспертиза для точного установления причины смерти.

Как уже сообщалось, по неофициальной информации, имеющейся у Латвийского телевидения (LTV), в результате нападения была ранена руководительница Даугавпилсской региональной больницы Вайводе. По информации телеканала, нападение произошло в пятницу, 24 мая, и Вайводе была в критическом состоянии с множественными ранениями. В настоящее время ее состояние стабильно.

Вайводе заняла должность председателя больницы прошлой осенью, сменив предыдущего руководителя Григория Семёнова в период, когда публично сообщалось о финансовых трудностях больницы. Вайводе баллотировалась на предыдущих муниципальных выборах от списка "Христианско-демократического союза", но не прошла в думу.

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