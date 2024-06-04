Ночью в воскресенье, 2 июня, вскоре после полуночи сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили на видеокамерах в Старой Риге двух мужчин, один из которых нес в руках украинский флаг. Через некоторое время этот флаг был брошен через забор, сообщили агентству LETA в полиции.

Оба мужчины сразу покинули место происшествия. Информация была передана экипажу муниципальной полиции, который ночью патрулировал окрестности Старой Риги.

Через несколько минут полицейские встретили подходящих под описание лиц возле Рижского замка. При проверке данных выяснилось, что мужчины являются гражданами Великобритании, и они ранее употребляли алкогольные напитки в Старой Риге.

Сначала мужчины утверждали, будто нашли флаг на земле на улице. Им было объяснено возможное нарушение и ответственность за него, после чего оба были доставлены к месту, где был выброшен флаг.

Сотрудники муниципальной полиции осмотрели ближайшую окрестность и выяснили, что флаг был сломан с фасада здания на бульваре Аспазияс. Лица были задержаны и позже переданы сотрудникам Государственной полиции для дальнейшего проведения процессуальных действий.

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