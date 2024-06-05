Государственная полиция призывает начать уголовное преследование в отношении мужчины за то, что он не установил тепловые насосы и системы вентиляции на сумму в более чем 270 000 евро, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Зане Васкане.

Согласно материалам уголовного дела, которое полиция направила в прокуратуру для начала уголовного преследования, в течение длительного периода времени мужчина обещал доставить и установить тепловые насосы и системы вентиляции, но этого не произошло. По делу установлено 40 потерпевших, как физических, так и юридических лиц. Общая сумма причиненного ущерба превышает 270 000 евро.

Преступление квалифицируется по третьей части 177-й статьи Уголовного закона - мошенничество, совершенное в крупном объеме. За данное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

Получив достаточное количество доказательств, в мае сотрудники Госполиции завершили расследование и направили дело в прокуратуру для начала уголовного преследования в отношении мужчины 1989 года рождения.

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